Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по Батайску





Батайск Ростовской области в ночь на 21 октября подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате в городе оказались повреждены дома, торговые объекты и транспорт. Как сообщает Привет-Ростов, в Батайск прибыл губернатор Юрий Слюсарь для координации действий органов власти и экстренных служб. Глава Ростовской области опубликовал фотографии с городских улиц.

По данным ростовского издания, в МКД на Западном шоссе взрывотехники уже провели проверку и заявили, что несущие конструкции в здании не повреждены. Жители уже получили возможность вернуться в свои квартиры.





На улице Октябрьской в Батайске саперы продолжают обследование территории.

Слюсарь поручил местным чиновникам организовать спецкомиссию, которая займется документированием нанесенного ущерба и обеспечит учет последствий происшествия.

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря