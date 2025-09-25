В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3

В обновленном виде после капитального ремонта предстала детская поликлиника №3 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в облздраве, в этом лечебном учреждении полностью модернизировали консультативно-диагностическое отделение №1 на улице Мясникова, которое обслуживает более 5 тысяч детей.

Работы были проведены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В консультативно-диагностическом отделении маленьких пациентов принимают участковый педиатр, врач функциональной диагностики, работают зал лечебной физкультуры, прививочный и процедурный кабинеты.





В ходе капремонта здесь заменили окна, двери, полы, потолки, провели внутреннюю отделку современными и безопасными материалами, привели в порядок сети электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Также была модернизирована система пожарной сигнализации. В лечебном учреждении установили новую мебель, обустроили зоны комфортного пребывания пациентов в холлах с учетом стандартов новой модели медицинской организации.





Ранее в детской поликлинике №3 были модернизированы и другие отделения. Так, в 2022 году отремонтированы филиалы на ул. Костюченко и ул. Бехтерева, в 2023 году — на ул. Шурухина, в 2024-м — отделения на ул. Ополченской и Николая Отрады.

Напомним, в Волгоградской области с 2021 года реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения — такие задачи перед профильными органами поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжилась с привлечением ресурсов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».





В Волгоградской области согласно поставленным губернатором задачам действует масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этой инициативе в регионе построят 58 новых объектов: 33 ФАПа, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капитального ремонта.

Фото: облздрав / t.me

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»





