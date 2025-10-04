Двое детей, пострадавших при пожаре, пошли на поправку и были выписаны из стационара. Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, брата с сестрой после происшествия эвакуировали на санитарном вертолете из района в волгоградскую больницу №25. 12-летний мальчик в задымленном помещении получил термоингаляционную травму дыхательных путей. Специалисты больницы №25 провели комплекс лечебных мероприятий, включая первый этап оказания медицинской помощи в отделении реанимации.
Шестилетняя девочка получила ожоги около 18% поверхности тела, ее состояние оценивалось как тяжелое. Она была помещена в общее ожоговое отделение, где ей было назначено специализированное лечение и интенсивная терапия. После двухнедельного восстановления врачи констатировали значительное улучшение состояния девочки.
К слову, в день эвакуации детей в регионе была гроза с сильным ветром. Но благодаря мастерству пилота и слаженным действиям врачей эвакуация прошла в штатном режиме.
Напомним, как сообщало V102.RU, пожар произошел в селе Александровка 4 августа. Когда загорелся деревянный дом, где проживала многодетная семья, там находились брат с сестрой. Причиной пожара стало короткое замыкание.
