Проделки юных зацеперов сняли на видео в Волгограде





Компанию юных зацеперов, которые атаковали трамваи на остановке «Мамаев курган» в Волгограде, сняли на видео, передает V102.RU.

- На этом видео — дети, которые, смеясь, цепляются за трамвай. Кажется, будто это просто шалость, способ показать храбрость или «поймать адреналин». Но на самом деле — это момент, когда судьба может оборваться одним движением, - сообщает Telegram-канал «Волгоградский трамвай», опубликовавший видео этого происшествия.

На записи видно, как двое школьников догоняют трамвай и пытаются за него зацепиться. В итоге это удается сделать одному ребенку. Он проезжает до остановки «Волгоград Арена», где его сгоняет водитель трамвая.

Примечательно, что юный зацепер скрывает свое лицо под балаклавой.

Напомним, что в России за зацепинг предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2-х до 4-х тысяч рублей, по. ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ – штраф в размере 500 рублей. Уголовная ответственность закреплена в статье 267.1 Уголовного кодекса РФ.

Видео: «Волгоградский трамвай» / t.me





