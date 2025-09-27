



Более 143 тыс. жителей Волгоградской области с начала 2025 года прошли медосмотры в мобильных медицинских комплексах. Врачебные бригады приезжали в отдаленные населенные пункты региона и проводили первичную диагностику.

Работа проводилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящее время передвижные фельдшерско-акушерские пункты работают в шести муниципальных районах: Калачевском, Кумылженском, Серафимовичском, Жирновском, Урюпинском и Палласовском. При этом медосмотрами были охвачены и жители соседних районов.



В состав выездных бригад входят специалисты различных профилей: терапевты, хирурги, гинекологи, кардиологи. Пункты оснащены рентгеноборудованием, а также имеют мини-лаборатории для функциональных исследований. Жители могут проверить зрение, а также получить консультацию лор-врачей. В передвижных медпунктах предусмотрены системы кондиционирования и отопления.



Использование передвижных модулей — часть масштабной работы по укреплению первичного звена здравоохранения региона, подчеркнули в администрации области. Благодаря этому жители отдаленных сел получили возможность проходить первичное обследование непосредственно в своем населенном пункте без выезда в районные центры. Инициатива реализуется согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым.



Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщали, что 7,1 тыс. жителей Волгоградской области с начала 2025 года получили консультации в Центрах здоровья. Из них более 6 тыс. были направлены врачами после проведенной диспансеризации, порядка 1 тыс. человек обратились за помощью самостоятельно. После проведенного комплексного обследования факторы риска выявлены у 5,7 тыс. человек. Для всех обратившихся разработаны индивидуальные планы по здоровому образу жизни.



