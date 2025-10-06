Здоровье

Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%

Здоровье 06.10.2025 17:07
0
06.10.2025 17:07


В Волгоградской области на прошедшей неделе зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 8% по сравнению с предыдущим периодом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заметно снизилось количество заболевших среди детей школьного возраста (от 7 до 14 лет) – на 14%. При этом среди циркулирующих вирусов выявляются в основном негриппозной этиологии. 

В то же время наблюдается снижение активности COVID-19. Всего зафиксировано  на 22% меньше случаев заболевания  по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, как сообщало V102.RU, пик заболеваний ОРВИ в нынешнем сезоне пришелся на сентябрь, на начало учебного года. В десятках школ Волгоградской области закрывались классы из-за большого количества заболевших детей. Иногда на карантин уходили общеобразовательные учреждения целиком. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
04.10.2025 15:57
Здоровье 04.10.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.10.2025 13:50
Здоровье 01.10.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
27.09.2025 09:30
Здоровье 27.09.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 15:28
Здоровье 25.09.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 09:47
Здоровье 25.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.09.2025 19:52
Здоровье 23.09.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.09.2025 10:16 Реклама
Здоровье 22.09.2025 10:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
20.09.2025 14:22
Здоровье 20.09.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.09.2025 13:58
Здоровье 19.09.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.09.2025 08:04
Здоровье 18.09.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.09.2025 06:59
Здоровье 18.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.09.2025 16:31
Здоровье 17.09.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.09.2025 12:13
Здоровье 17.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Здоровье
08.09.2025 12:15
Здоровье 08.09.2025 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
30.08.2025 20:58
Здоровье 30.08.2025 20:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
 