Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%

В Волгоградской области на прошедшей неделе зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 8% по сравнению с предыдущим периодом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заметно снизилось количество заболевших среди детей школьного возраста (от 7 до 14 лет) – на 14%. При этом среди циркулирующих вирусов выявляются в основном негриппозной этиологии.
В то же время наблюдается снижение активности COVID-19. Всего зафиксировано на 22% меньше случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, как сообщало V102.RU, пик заболеваний ОРВИ в нынешнем сезоне пришелся на сентябрь, на начало учебного года. В десятках школ Волгоградской области закрывались классы из-за большого количества заболевших детей. Иногда на карантин уходили общеобразовательные учреждения целиком.
