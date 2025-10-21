В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. Бобровской





В Волгограде завершены работы по демонтажу аварийного дома №7 по ул. Бобровской. Как рассказали в администрации города, ранее дом был расселен, а свыше 40 его жильцов получили новые квартиры или денежные компенсации.

При помощи спецтехники рабочие демонтировали облицованное кирпичом деревянное здание площадью порядка 750 квадратных метров и вывезли на полигон строительный мусор.

Также завершаются работы по сносу дома №12 в пер. Фабричном в Тракторозаводском районе. Рабочие уже снесли конструкции здания и занимаются вывозом мусора.

Напомним, в текущем году в Волгограде стартует новая программа по расселению МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». C 2023 года демонтировано уже свыше 50 расселенных домов.

Данные мероприятия входят в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. Демонтаж расселенных зданий позволяет вернуть освободившиеся участки в хозяйственный оборот и вновь использовать их для строительства нового жилья и инфраструктурных объектов или для благоустройства общественных территорий.

Фото: архив V102.RU