Общество

В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. Бобровской

Общество 21.10.2025 10:26
0
21.10.2025 10:26


В Волгограде завершены работы по демонтажу аварийного дома №7 по ул. Бобровской. Как рассказали в администрации города, ранее дом был расселен, а свыше 40 его жильцов получили новые квартиры или денежные компенсации. 

При помощи спецтехники рабочие демонтировали облицованное кирпичом деревянное здание площадью порядка 750 квадратных метров и вывезли на полигон строительный мусор. 

Также завершаются работы по сносу дома №12 в пер. Фабричном в Тракторозаводском районе. Рабочие уже снесли конструкции здания и занимаются вывозом мусора. 

Напомним, в текущем году в Волгограде стартует новая программа по расселению МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». C 2023 года демонтировано уже свыше 50 расселенных домов. 

Данные мероприятия входят в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. Демонтаж расселенных зданий позволяет вернуть освободившиеся участки в хозяйственный оборот и вновь использовать их для строительства нового жилья и инфраструктурных объектов или для благоустройства общественных территорий.

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 08:15
Общество 21.10.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 07:06
Общество 21.10.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 06:49
Общество 21.10.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 06:20
Общество 21.10.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 20:40
Общество 20.10.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 19:55
Общество 20.10.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 19:09
Общество 20.10.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 18:10
Общество 20.10.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 18:07 Реклама
Общество 20.10.2025 18:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2025 18:00
Общество 20.10.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 17:32
Общество 20.10.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 16:57
Общество 20.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 15:36
Общество 20.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 15:11
Общество 20.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 14:42
Общество 20.10.2025 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
20:40
Прокуратура назвала причину смертельного пожара в девятиэтажке на ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. БурейскойСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратионуСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
 