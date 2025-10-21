



В Волгограде получила продолжение скандальная ситуация, в которой оказались сотрудники почтового отделения №5 Центрального района. После публикации ИА «Высота 102» о нарушении трудовых прав работников «Почты России» на ситуацию обратил внимание уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

Как сообщает «Высота 102», омбудсмен активным образом подключился к решению проблемы и сообщил о подготовке совместно с почтальонами обращений в надзорные органы.

- Завершаем подготовку обращений от лица омбудсмена в прокуратуру и трудовую инспекцию с просьбой оказать почтальонам содействие в восстановлении их законных прав. Соответствующие обращения будут направлены в контролирующие органы уже в ближайшие дни. Решение этой проблемы поставлено на контроль, - заверили в аппарате уполномоченного.

По данным правозащитников, к ним и ранее поступали жалобы от почтальонов отделения №5. Кроме того, аппарат сейчас фиксирует всплеск обращений от работников других отделений «Почты России» в Волгоградской области на аналогичные нарушения трудового законодательства. Всю поступающую к омбудсмену информацию специалисты обещают обобщить и передать в надзорные инстанции для проверки и привлечения госкомпании к ответственности.

Напомним, 17 октября работники почтового отделения №5 Центрального района Волгограда рассказали журналистам вопиющие факты об урезании компенсаций за обслуживание чужих почтовых участков с 0,5 до 0,125 ставки, задержке зарплат, уменьшении аванса, неизвестно на чём основанном сборе биометрических данных, изменении существенных условий труда без внесения поправок в трудовое соглашение или подписания каких-либо дополнительных документов.

При этом в региональном управлении «Почты России» заверяли журналистов, что не планируют ни с кем, кроме работников, обсуждать вопросы трудовых взаимоотношений. По данным редакции, на 21 октября никто из местного руководства не набрался мужества поговорить с почтальонами, обсудив накопившиеся претензии.

- Непробиваемые, я бы даже сказала, толстокожие. Мы месяцами обращались в главпочтамт, просили обсудить невыплату премий, урезание доплат – нас только футболили от одного начальника к другому. И даже сейчас, после обращения в СМИ и выноса вопроса в публичную плоскость, с нами никто не удосужился поговорить. Буквально накануне к нам в отделение приходила какая-то женщина, молча высоко задрав голову прошла мимо всех сотрудников к руководству. Позже мы узнали, что это была новая заместительница начальника городского главпочтамта, - рассказала одна из работниц почтового отделения №5.

Отчаявшись добиться от начальства хоть каких-то разъяснений, почтальоны обратились в трудовую инспекцию.

- Когда мы пришли с коллегами и рассказали обо всех нарушениях, в трудинспекции взялись за голову. Нам было сказано, что работодатель не имеет права заставлять сотрудников выполнять чужие должностные обязанности без приказа или дополнительного соглашения к трудовому договору и уж тем более бесплатно. При этом, когда мы попросили помочь грамотно написать заявление, специалист развела руками и сказала, что сейчас трудовая инспекция нам ничем помочь не сможет, т.к. в стране действуют ограничения на проверки предприятий, - подчеркнула почтальон.

Сотрудники почты поинтересовались, стоит ли им в таком случае обратиться в прокуратуру.

- Нам был дан ответ, что прокуратура направит обращение в трудовую инспекцию, а они всё равно якобы не смогут организовать проверку из-за того, что наш случай не связан с угрозой жизни и здоровья кого-либо. Нам был дан один единственный совет – перестать выполнять работу, за которую нам не платят, или просто уволиться.

Отметим, обескураженные неспособностью надзорных органов помочь в сложившейся ситуации работники почты России планируют обратиться за помощью уже в аппарат главы государства.