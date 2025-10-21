Общество

Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальонов

Общество 21.10.2025 12:02
0
21.10.2025 12:02


В Волгограде получила продолжение скандальная ситуация, в которой оказались сотрудники почтового отделения №5 Центрального района. После публикации ИА «Высота 102» о нарушении трудовых прав работников «Почты России» на ситуацию обратил внимание уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

Как сообщает «Высота 102», омбудсмен активным образом подключился к решению проблемы и сообщил о подготовке совместно с почтальонами обращений в надзорные органы. 

- Завершаем подготовку обращений от лица омбудсмена в прокуратуру и трудовую инспекцию с просьбой оказать почтальонам содействие в восстановлении их законных прав. Соответствующие обращения будут направлены в контролирующие органы уже в ближайшие дни. Решение этой проблемы поставлено на контроль, - заверили в аппарате уполномоченного.

По данным правозащитников, к ним и ранее поступали жалобы от почтальонов отделения №5. Кроме того, аппарат сейчас фиксирует всплеск обращений от работников других отделений «Почты России» в Волгоградской области на аналогичные нарушения трудового законодательства. Всю поступающую к омбудсмену информацию специалисты обещают обобщить и передать в надзорные инстанции для проверки и привлечения госкомпании к ответственности.

Напомним, 17 октября работники почтового отделения №5 Центрального района Волгограда рассказали журналистам вопиющие факты об урезании компенсаций за обслуживание чужих почтовых участков с 0,5 до 0,125 ставки, задержке зарплат, уменьшении аванса, неизвестно на чём основанном сборе биометрических данных, изменении существенных условий труда без внесения поправок в трудовое соглашение или подписания каких-либо дополнительных документов.

При этом в региональном управлении «Почты России» заверяли журналистов, что не планируют ни с кем, кроме работников, обсуждать вопросы трудовых взаимоотношений. По данным редакции, на 21 октября никто из местного руководства не набрался мужества поговорить с почтальонами, обсудив накопившиеся претензии.

- Непробиваемые, я бы даже сказала, толстокожие. Мы месяцами обращались в главпочтамт, просили обсудить невыплату премий, урезание доплат – нас только футболили от одного начальника к другому. И даже сейчас, после обращения в СМИ и выноса вопроса в публичную плоскость, с нами никто не удосужился поговорить. Буквально накануне к нам в отделение приходила какая-то женщина, молча высоко задрав голову прошла мимо всех сотрудников к руководству. Позже мы узнали, что это была новая заместительница начальника городского главпочтамта, - рассказала одна из работниц почтового отделения №5.

Отчаявшись добиться от начальства хоть каких-то разъяснений, почтальоны обратились в трудовую инспекцию.

- Когда мы пришли с коллегами и рассказали обо всех нарушениях, в трудинспекции взялись за голову. Нам было сказано, что работодатель не имеет права заставлять сотрудников выполнять чужие должностные обязанности без приказа или дополнительного соглашения к трудовому договору и уж тем более бесплатно. При этом, когда мы попросили помочь грамотно написать заявление, специалист развела руками и сказала, что сейчас трудовая инспекция нам ничем помочь не сможет, т.к. в стране действуют ограничения на проверки предприятий, - подчеркнула почтальон.

Сотрудники почты поинтересовались, стоит ли им в таком случае обратиться в прокуратуру.

- Нам был дан ответ, что прокуратура направит обращение в трудовую инспекцию, а они всё равно якобы не смогут организовать проверку из-за того, что наш случай не связан с угрозой жизни и здоровья кого-либо. Нам был дан один единственный совет – перестать выполнять работу, за которую нам не платят, или просто уволиться.

Отметим, обескураженные неспособностью надзорных органов помочь в сложившейся ситуации работники почты России планируют обратиться за помощью уже в аппарат главы государства. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2025 14:35
Общество 21.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:57
Общество 21.10.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:41
Общество 21.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:19
Общество 21.10.2025 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2025 13:07
Общество 21.10.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 12:29
Общество 21.10.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 11:55
Общество 21.10.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 10:26
Общество 21.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 08:15
Общество 21.10.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 07:06
Общество 21.10.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 06:49
Общество 21.10.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2025 06:20
Общество 21.10.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 20:40
Общество 20.10.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 19:55
Общество 20.10.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2025 19:09
Общество 20.10.2025 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
 