Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мосту





Стали известны подробности массового столкновения дорожно-транспортного происшествия в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, участниками аварии стали десять автомобилей, а также двое человек пострадали.

Напомним, несколько аварий произошло в Среднеахтубинском районе по направлению в Краснослободск. Затор растянулся на более чем 4,5 километров.

- По предварительной информации, в 09-35 час. на 3 км автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», произошло столкновение двух грузовых автомашин, автобуса и семи легковых автомобилей. В результате ДТП пассажирка автомашины Nissan доставлена в медучреждение, пассажирке автомашины Volkswagenоказана медицинская помощь на месте, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД по региону.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа. На участке дороги затруднено движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области