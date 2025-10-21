Государственная дума готова в приоритетном порядке рассмотреть законопроект об усилении безопасности и защиты страны от диверсионно-террористических угроз. Об этом, как передает V102.RU, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который стал одним из авторов этой инициативы.

- Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке, — сказал Вячеслав Володин. — Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий. Соавторами инициативы стали депутаты всех фракций. Это говорит о том, что мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз.

Закон о защите страны от диверсионно-террористических угроз предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ.

Так, по словам Володина, максимально жесткое наказание будет введено для организаторов диверсионных сообществ за вовлечение в них детей.

Предлагается дополнить статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью. Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в т. ч. убийство.

Планируется также:

- отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

- ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

- ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

- установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления.

В Госдуме уточнили, что авторами нового законопроекта стали 419 депутатов.

