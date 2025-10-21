Федеральные новости

Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в Госдуму

21.10.2025 09:30
21.10.2025 09:30


Государственная дума готова в приоритетном порядке рассмотреть законопроект об усилении безопасности и защиты страны от диверсионно-террористических угроз. Об этом, как передает V102.RU, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который стал одним из авторов этой инициативы. 

- Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке, — сказал Вячеслав Володин. — Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий. Соавторами инициативы стали депутаты всех фракций. Это говорит о том, что мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз. 

Закон о защите страны от диверсионно-террористических угроз предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ.

Так, по словам Володина, максимально жесткое наказание будет введено для организаторов диверсионных сообществ за вовлечение в них детей.

Предлагается дополнить статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ квалифицирующим признаком с повышенной ответственностью. Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности может быть установлен с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в т. ч. убийство.

Планируется также:

- отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

- ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

- ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

- установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления.

В Госдуме уточнили, что авторами нового законопроекта стали 419 депутатов.

Лента новостей

11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
20:40
Прокуратура назвала причину смертельного пожара в девятиэтажке на ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. БурейскойСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратионуСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
 