Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием старенькой «шестерки» и грузовика Volvo. В больнице оказался водитель легковушки, сообщает полиция.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло накануне на ул. Краснополянской.
– По предварительной информации, в 12.30 напротив строения № 174Б по ул. Краснополянская произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2106» и Volvo. В результате ДТП водитель «ВАЗ» доставлен в медучреждение, – говорится в сообщении Главка МВД.
Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль получил сильные повреждения, в то время как у грузовика раскрошилась лишь часть бампера.