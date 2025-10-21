Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием старенькой «шестерки» и грузовика Volvo. В больнице оказался водитель легковушки, сообщает полиция.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло накануне на ул. Краснополянской.

– По предварительной информации, в 12.30 напротив строения № 174Б по ул. Краснополянская произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2106» и Volvo. В результате ДТП водитель «ВАЗ» доставлен в медучреждение, – говорится в сообщении Главка МВД.

Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль получил сильные повреждения, в то время как у грузовика раскрошилась лишь часть бампера.