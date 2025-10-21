«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шин





Волгоградские полицейские в Краснодарском крае задержали 49-летнего подозреваемого, который взял деньги за оптовую партию автопокрышек, но товар в Волгоград не поставил. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Операция по задержанию афериста была проведена с помощью бойцов силового подразделения Росгвардии.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года 42-летний волгоградец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что через интернет приобрел оптовую партию автомобильных покрышек на 714 тысяч рублей. Товар не поступил, а продавец пропал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что продавец проживает в Краснодарском крае. Полицейские выехали в служебную командировку и задержали афериста. В настоящее время он доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!