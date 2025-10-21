Расследования

«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шин

Расследования 21.10.2025 08:53
0
21.10.2025 08:53



Волгоградские полицейские в Краснодарском крае задержали 49-летнего подозреваемого, который взял деньги за оптовую партию автопокрышек, но товар в Волгоград не поставил. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Операция по задержанию афериста была проведена с помощью бойцов силового подразделения Росгвардии.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года 42-летний волгоградец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что через интернет приобрел оптовую партию автомобильных покрышек на 714 тысяч рублей. Товар не поступил, а продавец пропал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что продавец проживает в Краснодарском крае. Полицейские выехали в служебную командировку и задержали афериста. В настоящее время он доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.10.2025 11:30
Расследования 21.10.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 08:45
Расследования 21.10.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 14:00
Расследования 20.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 12:36
Расследования 20.10.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 11:10
Расследования 20.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 15:15
Расследования 19.10.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 10:02
Расследования 19.10.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 13:33
Расследования 18.10.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 08:54
Расследования 18.10.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 07:48
Расследования 18.10.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 19:07
Расследования 17.10.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 16:23
Расследования 17.10.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 12:31
Расследования 17.10.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 20:51
Расследования 16.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 19:16
Расследования 16.10.2025 19:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
20:40
Прокуратура назвала причину смертельного пожара в девятиэтажке на ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. БурейскойСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратионуСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
 