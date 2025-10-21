Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока пребывания под стражей четверых топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, которые в конце августа были арестованы в столице. Как сообщает V102.RU, ходатайства были зарегистрированы судом накануне 20 октября.

Напомним, что в СИЗО находятся гендиректор АО «Приволжтранстрой» Александр Гаврюченков, его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова, а также ее заместитель Захар Решетняк.

Все задержанные подозреваются по коррупционной статье – дача взятки в особо крупном размере.

Ранее они пытались обжаловать решение об аресте, но им было отказано.

Фото сайта Басманного суда Москвы





