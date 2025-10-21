Расследования

Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗО

Расследования 21.10.2025 11:30
21.10.2025 11:30


Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока пребывания под стражей четверых топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, которые в конце августа были арестованы в столице. Как сообщает V102.RU, ходатайства были зарегистрированы судом накануне 20 октября.

Напомним, что в СИЗО находятся гендиректор АО «Приволжтранстрой» Александр Гаврюченков, его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова, а также ее заместитель Захар Решетняк. 

Все задержанные подозреваются по коррупционной статье – дача взятки в особо крупном размере. 

Ранее они пытались обжаловать решение об аресте, но им было отказано.

Фото сайта Басманного суда Москвы


Лента новостей

14:35
Андрей Бочаров потребовал усилить защиту важных систем и объектов от террористовСмотреть фотографии
13:57
Отца Героя России из Камышина наградили в МосквеСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцы сообщают о массовом сбое TelegramСмотреть фотографии
13:19
Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажирыСмотреть фотографии
13:09
В волгоградской полиции подтвердили участие детей в погроме дома из-за замечанияСмотреть фотографии
13:07
Андрей Бочаров провёл встречу с представителями мусульманского духовенства РоссииСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде новоиспечённых россиян лишили паспортов за неявку в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Закон не писан? В Волгограде омбудсмен Ростовщиков вмешался в скандал с «рабским» трудом почтальоновСмотреть фотографии
11:55
Стали известны подробности массового ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
11:46
T2 представит цифровые решения на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA`2025»Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
 