Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд Волгограда

Расследования 21.10.2025 08:45
В Волгограде женщина, истязавшая четверых собственных детей, двое из которых являются детьми участника СВО, готовится предстать перед судом. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемая и ее адвокат уже закончили знакомство с материалами делами. 

Напомним, история четверых несовершеннолетних, младшему из которых было на тот момент всего 9 месяцев, стала достоянием общественности после публичного заявления отца двоих малышей – участника специальной военной операции Романа К. Мужчина сначала опубликовал призыв к землякам с просьбой помочь спасти детей от их собственной матери, а затем в подробностях описал ситуацию корреспондентам ИА «Высота 102». Более того, в подтверждение своих слов мужчина предоставил видеокадры, на которых запечатлен момент избиения его дочери.

Как утверждал Роман, в то время, когда она стоял на защите интересов Родины, родная мать не давала еды и систематически избивала малышей. В последствии слова волгоградца подтвердили и следователи. 

– По данным следствия, на иждивении обвиняемой находилось четверо малолетних детей. На протяжении длительного времени женщина не исполняла родительские обязанности, не заботилась о физическом и психическом состоянии детей, пренебрегала их потребностями, вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Следствием установлено, что мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Кроме того, она не раз наносила детям побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь. 

Согласно заключениям судмедэкспертов, у всех четверых детей были зафиксированы множественные следы от побоев.

В настоящее время мать, в отношении которой следователями отдела по Краснооктябрьскому району города Волгограда СУ СКР было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением), находится в СИЗО Волгограда. Женщину поместили под арест 11 июля этого года.

В ближайшее время следователи направят уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. До вынесения приговора женщина останется под стражей.

– Дети фигурантки изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения. Их жизни и здоровью в настоящее время ничто не угрожает. Ранее Председателем Следственного комитета России был затребован доклад о ходе расследования уголовного дела, – сообщает официальный представитель СК СКР. 

