Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали трое

Происшествия 04.07.2020 09:45
0
04.07.2020 09:45
Три человека пострадали в результате опрокидывания «Ford Fusion» на трассе «Волгоград-Сальск». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на 35 км автодороги в Светлоярском районе Волгоградской области. 30-летняя водитель иномарки не справилась с управлением. При возникновении заноса она совершила съезд на левую обочину с последующим опрокидыванием. В результате пострадали трое – водитель и пассажиры 31 и 26 лет. Все госпитализированы в больницу.
Реклама
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акация04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
В Волгограде тройное ДТП из-за упрямого водителя попало на видео04.07.2020 10:40
Происшествия 04.07.2020 10:40
Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской области04.07.2020 10:12
Происшествия 04.07.2020 10:12
Крупное ДТП под окнами обладминистрации в Волгограде попало на видео03.07.2020 11:05
Происшествия 03.07.2020 11:05
Маршрутки с неисправными тормозами перевозили людей в Волгограде02.07.2020 17:11
Происшествия 02.07.2020 17:11
Глава семьи сгорел на пожаре в Урюпинске02.07.2020 11:04
Происшествия 02.07.2020 11:04
Жуткий взрыв в вагоно-ремонтном депо под Волгоградом попал на видео02.07.2020 10:38
Происшествия 02.07.2020 10:38
В Волгограде иномарка проскочила на "красный" и перевернулась после ДТП02.07.2020 10:06
Происшествия 02.07.2020 10:06
В Волгограде дебоширка запустила порванный бюллетень в лицо члену избиркома01.07.2020 17:35
Происшествия 01.07.2020 17:35
В Волгограде ограбили федерального судью01.07.2020 11:01
Происшествия 01.07.2020 11:01
10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда01.07.2020 10:01
Происшествия 01.07.2020 10:01
В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляции01.07.2020 09:59
Происшествия 01.07.2020 09:59
Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»01.07.2020 09:51
Происшествия 01.07.2020 09:51
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцев30.06.2020 15:55
Происшествия 30.06.2020 15:55
Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом30.06.2020 14:54
Происшествия 30.06.2020 14:54
Реклама