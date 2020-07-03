В Волгограде разыскивают коварную продавщицу мёда

Расследования 03.07.2020 12:20
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03.07.2020 12:20
По подозрению в совершении кражи ювелирных украшений у пенсионерки в Волгограде разыскивают черноволосую продавщицу мёда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, злоумышленница накануне под предлогом продажи мёда по выгодным ценам зашла в квартиру 79-летней жительницы Советского района. Всячески отвлекая пенсионерку, она тайно похитила золотую цепочку, которая лежала в комнате, после чего скрылась.
Обнаружив пропажу украшения, пожилая волгоградка обратилась с заявлением о краже в отдел полиции. Потерпевшая смогла запомнить приметы преступницы: женщина на вид 30 лет, плотного телосложения, волосы черного цвета, рост 165-170 см. Была одета: пестрая юбка до колен, пестрая кофта с рисунком в виде цветов.
Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении преступницы, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду по телефону: (8442) 46-51-15. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.
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