Интервью Германа Грефа в рамках спецпроекта «Первые лица бизнеса» покажет онлайн-кинотеатр ОККО

Экономика 02.07.2020 18:07 Новости компаний
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02.07.2020 18:07 Новости компаний
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса» дал расширенное интервью, в котором рассказал о прогнозе рубля, о цифровизации образования, об изменениях в экономической сфере страны в связи с пандемией и прогнозе развития ситуации, о защите сотрудников банка от короновируса и других актуальных вопросах.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службы Сбербанка, бесплатная запись будет доступна всем зарегистрированным пользователям в подборке "Наука и образование" по ссылке: https://okko.tv/mp_movie/german-gref-v-specproekte-andreja-vandenko-pervye-lica-biznesa
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