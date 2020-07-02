Маршрутки с неисправными тормозами перевозили людей в Волгограде

Происшествия 02.07.2020 17:11
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02.07.2020 17:11
Полицейские выявили и сняли с маршрутов в Волгограде 7 пассажирских микроавтобусов, имеющих неисправную тормозную систему. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, рейды по контролю за соблюдением технического состояния маршруток и автобусов в областном центре провели сотрудники ГИБДД. Они решили проверить, в каком техническом состоянии маршрутки вышли на дороги города после вынужденного простоя из-за пандемии. Напомним, что этот вид транспорта из-за действующих ограничительных мер простаивал с апреля и возобновил работу всего несколько дней назад - с 29 июня.
Только за несколько часов рейда было снято с маршрута и эвакуировано на специализированную стоянку 7 маршруток с неисправными тормозами. Также было выявлено 6 маршруток, которые не были оборудованы обязательным устройством, следящим за соблюдением водителем режима труда и отдыха (тахогрофом). Самовольно внесли изменения в транспортную конструкцию без разрешения ГИБДД - 4 водителя. В одной маршрутке, как выяснилось, газобалонное оборудование было установлено без технического осмотра.
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