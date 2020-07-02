Две смерти и 89 заболевших: коронавирус не уходит из Волгоградской области





За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались два человека и 89 заразились. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число смертей, вызванных COVID-19, выросло до 41.

Из больниц за сутки выписали всего 29 человек.

Отметим, что на сегодняшний день общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 6508. На данный момент выздоровели 3057 человек.



