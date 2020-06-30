Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с такси





Один 49-летний и трое 19-летних жителей Волжского ночью пострадали в дорожном происшествии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 19-летний водитель "ВАЗ-21102", который двигался со стороны кольца ВПЗ в сторону 1-го Индустриального проезда, на перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo", на котором нанесены обозначения такси. Авария произошла в час ночи.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и его двое 19-летних пассажиров доставлены в больницу. Водителю иномарки медицинскую помощь оказались на месте, от госпитализации он отказался.



