Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с такси

Происшествия 30.06.2020 10:28
0
30.06.2020 10:28
Один 49-летний и трое 19-летних жителей Волжского ночью пострадали в дорожном происшествии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 19-летний водитель "ВАЗ-21102", который двигался со стороны кольца ВПЗ в сторону 1-го Индустриального проезда, на перекрестке совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo", на котором нанесены обозначения такси. Авария произошла в час ночи.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и его двое 19-летних пассажиров доставлены в больницу. Водителю иномарки медицинскую помощь оказались на месте, от госпитализации он отказался.
Реклама
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцев30.06.2020 15:55
Происшествия 30.06.2020 15:55
Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом30.06.2020 14:54
Происшествия 30.06.2020 14:54
На юге Волгограда сгорел автобус30.06.2020 09:45
Происшествия 30.06.2020 09:45
Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар29.06.2020 10:27
Происшествия 29.06.2020 10:27
В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантов29.06.2020 09:53
Происшествия 29.06.2020 09:53
Силовики в Волгоградской области разоружили сторожа28.06.2020 13:15
Происшествия 28.06.2020 13:15
В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом поле28.06.2020 10:43
Происшествия 28.06.2020 10:43
Под Волгоградом полыхает незаконная свалка27.06.2020 12:08
Происшествия 27.06.2020 12:08
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его карту27.06.2020 11:42
Происшествия 27.06.2020 11:42
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТП27.06.2020 10:20
Происшествия 27.06.2020 10:20
В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской области27.06.2020 09:33
Происшествия 27.06.2020 09:33
В Волжском люди в черной и белой масках пытались ограбить офисы микрозаймов26.06.2020 21:09
Происшествия 26.06.2020 21:09
Жителя Волгоградской области пронзило насквозь веткой дерева26.06.2020 16:49
Происшествия 26.06.2020 16:49
Водитель сбил двух девушек-подростков в Волгоградской области26.06.2020 10:57
Происшествия 26.06.2020 10:57
Под Волгоградом трактор чудом не вспахал три десятка боеприпасов времен войны26.06.2020 10:35
Происшествия 26.06.2020 10:35
Реклама