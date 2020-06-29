От коронавируса в Волгоградской области продолжают умирать





Один человек скончался от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев выросло до 37.

Диагноз COVID-19 за сутки подтвержден у 98 жителей региона. Всего в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 6232 человек, из которых 2866 уже выздоровели.



