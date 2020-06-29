От коронавируса в Волгоградской области продолжают умирать

Здравоохранение 29.06.2020 11:40
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29.06.2020 11:40
Один человек скончался от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев выросло до 37.
Диагноз COVID-19 за сутки подтвержден у 98 жителей региона. Всего в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 6232 человек, из которых 2866 уже выздоровели.
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