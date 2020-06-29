Здравоохранение

ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области начинает работать в обычном режиме

Здравоохранение 29.06.2020 08:22 Новости компаний
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29.06.2020 08:22 Новости компаний


Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области информирует, что с 26 июня почти все офисы страховой компании работают в обычном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, застрахованных ждут в офисах филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области, если:
1. Вы заменили паспорт, в т.ч.  по возрасту (20,45,60 лет), по смене фамилии – приходите в офис филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, взяв с собой: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, и получите полис ОМС на новую фамилию.
2. Если в Вашей семье родился ребенок – приходите в офис филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, взяв с собой: свидетельство о рождении,  документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, СНИЛС (при наличии), и получите полис ОМС для новорожденного.
3. Если Вы потеряли полис ОМС или он пришел в негодность (намок, обгорел и проч.) приходите в офис филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, взяв с собой:  паспорт, СНИЛС,  и получите дубликат полиса.
4. Если Вы переехали из другого региона или поменяли место жительство в Волгоградской области, сообщите об этом страховому представителю филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, предоставив специалисту: полис ОМС, паспорт, СНИЛС.
5.  Если Вы гражданин другой страны и получили Вид на жительство Российской Федерации или разрешение на временное проживание в РФ обратитесь к страховому представителю филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области и получите полис ОМС, предоставив:  паспорт иностранного гражданина (или документ, который удостоверяет личность лица   без гражданства); вид на жительство или документ, который удостоверяет личность лица без гражданства, с отметкой о временном проживании в РФ.
6. Если нарушены Ваши права как застрахованного лица: отказали в предоставлении медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях в том числе и из-за отсутствия полиса ОМС, требуют заплатить за обследование или лечение в рамках программы ОМС,  требуют заплатить за обследование или лечение в рамках программы ОМС.
Во всех случаях обратитесь за  консультацией к страховым представителям  ООО «Капитал МС».  
В страховой компании напоминают, что в соответствии с решением оперативного штаба от 15.06.2020 на территории Волгоградской области с 23.06.2020 отменен режим самоизоляции для всех граждан, за исключением граждан, прибывшим из иностранных государств.
Гражданам, достигшим возраста 65 лет, рекомендовано продолжить соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах). С 23 июня разрешена работа  косметических салонов полном объеме, соляриев, массажных салонов по предварительной записи при обязательном соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В ООО «Капитал МС» в Волгоградской области сообщают также, что в офисах филиала в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 (с изменениями от 15.06.2020) проводятся все необходимые мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции: проведено разделение рабочих потоков, проводится регулярное проветривание, ежедневная дезинфекция служебных помещений, сотрудникам перед началом рабочего дня проводится измерение температуры, обработка рук антисептиком.   
Адреса офисов филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области можно уточнить на сайте компании: kapmed.ru или по телефону контакт-центра: 8(8442) 55-01-65, 8-800-100-81-02.
Ваше здоровье – Ваш Капитал!

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