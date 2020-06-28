Общество

Дорожники из Северной Осетии потребовали от волгоградских чиновников должок в полмиллиарда рублей

Общество 28.06.2020 21:40
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28.06.2020 21:40


Компания «Дорстройсервис» из Северной Осетии обратилась в суд с требованием возмещения почти 550 миллионов  рублей за строительство шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА «Высота 102», иск в арбитражный суд Волгоградской области подал конкурсный управляющий компании, находящейся в стадии банкротства. Иск обращен к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
Напомним, компания «Дорстройсервис» в 2015 году приступила к реконструкции шоссе Авиаторов, которое должны были ввести  в эксплуатацию перед ЧМ-2018. Однако в 2017 году комитет транспорта и дорожного хозяйства неожиданно расторг в одностороннем порядке контракт с дорожниками из Северной Осетии. Строителям вменили низкое качество работ. В свою очередь, представители компании ранее заявляли, что во время строительства столкнулись с непредвиденными трудностями и несоответствиями в технической документации. В результате, в частности, дорожникам пришлось решать дополнительные вопросы, связанные с обнаружением неизвестных коммуникаций, расположенных в районе трассы. 
По некоторым данным, проблемы в отношениях подрядчика и заказчика возникли после того, как дорожникам не доплатили полмиллиарда рублей за проделанную работу. Эта сумма и фигурирует в иске. После того, как строителей из северокавказской республики «попросили на выход», работу доделывала уже другая компания из Самары – «Транссервис». 

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