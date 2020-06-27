В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТП

Происшествия 27.06.2020 10:20
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27.06.2020 10:20
В Волгоградской области молодая женщина, которую сбила машина, в последний момент спасла своего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в Кумылженском районе накануне около девяти часов вечера. 71-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-210150», двигаясь со стороны х. Ярской-1 в сторону ст. Кумылженская, не заметил пешехода с коляской и наехал на молодую маму. 23-летняя женщина оттолкнула от себя коляску, в результате чего полуторогодовалый мальчик выпал на землю. Ребенок был доставлен в больницу, но от его госпитализации мать отказалась.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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