Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедиции

Экология 26.06.2020 22:17
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26.06.2020 22:17
Научные сотрудники государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева побывали в Приэльтонье с целью изучения морского зуйка, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомприроды, морской зуек- небольшая птица семейства ржанковых. На территории Волгоградской области этот вид пока не охраняется законом, однако сокращение численности особей зуйка вызывает беспокойство экологов. Очень часто гнезда птиц, расположенные по краям крупных солоноватых водоемов, подвергаются нападению хищников. Исследование, проведенное специалистами природного парка «Эльтонский» совместно с научными сотрудниками биологического музея, позволило обнаружить в северной части озера Эльтон и междуречье рек Чернавка, Хара и Ланцуг 15 гнезд морского зуйка. Всего, по данным экологов, в Приэльтонье на сегодняшний день гнездится примерно 20-30 пар этих птиц. Очень важно, говорят специалисты, чтобы местное население также понимало важность сохранения вида и не вредило зуйкам.
Фото O-prirode.ru
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