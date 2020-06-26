Под Волгоградом трактор чудом не вспахал три десятка боеприпасов времен войны





Саперы уничтожили 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены при опашке поля в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, россыпь минометных снарядов и гранат обнаружил фермер при опашке поля на тракторе в Городищенском районе.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.



