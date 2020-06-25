В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из Азербайджана
Расследования 25.06.2020 11:25
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25.06.2020 11:25
Сегодня на совместном брифинге руководители региональных управлений МВД и СК раскрыли подробности расследования убийства 17-летнего Тимура Гаврилова. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале мероприятия с участием прессы, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко выразил соболезнования маме Тимура. «Мы не понимали, почему убили этого исключительно положительного парня», - сказал генерал-лейтенант полиции. Подозреваемому в преступлении Виталию Васильеву предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной ненависти, заявил руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов.
«Никаких связей у подозреваемого не было с Тимуром. Ходил как медведь-шатун по городу. Нашел неспортивного парня, другой национальности, на его месте мог быть любой», - высказался Александр Кравченко.
По словам генералов, во время следствия было изъято 24 записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что подозреваемый Виталий Васильев бродил по городу около полутора часов, «подыскивал себе жертву». «У нас нет никаких сомнений, что мы задержали именно то лицо, которое совершило преступление», - заявили силовики и намекнули, что момент убийства также попал на видео. «Такая запись есть. Он преследовал. Напал сзади, со спины, подло», - сказал Василий Семенов.
Следствию еще предстоит разобраться в особенностях психики подозреваемого, понять его мотивы. Сейчас Виталий Васильев сотрудничает, дает показания. «Мы изучили всю жизнь подозреваемого. В последнее время нигде не работал, уклонялся от армии. Может армия вставила бы ему мозги. Он уклонялся от призыва, почитывал литературу запрещенную. Может придется экспертизы проводить, проверять его на вменяемость. Что произошло с его мозгами, почему стал ненавидеть другие национальности. Будем разбираться.», - Александр Кравченко поведал, что Виталий Васильев в тот злополучный вечер прошел под камерами в общей сложности около 9 км, но нигде, по сути, не видно его лица. Также генерал считает, что подозреваемый что-то недоговаривает, объясняя, что прорывался на Украину. «Граница хорошо контролируется. Что-то маниакальное в его воспаленных мозгах есть. Будем разбираться. Он нам многое недоговаривает».
Что касается побега возможного убийцы из Волгограда после совершенного в ночь с 12 на 13 июня преступления, то по данным следствия, Виталий Васильев покинул город 15 июня. Передвигался автостопом.
Одна из самых важных деталей преступления - у убийцы Тимура Гаврилова был сообщник «таких же взглядов» из ближайшего окружения. «Мы его знаем, он тоже ответит за содеянное. Сообщник знал об убийстве и помогал преступнику скрыться», - заявил Александр Кравченко.
Резонансное преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, студента-первокурсника медуниверситета Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Подозреваемый в убийстве Виталий Васильев был задержан в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления в федеральный розыск. Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ – «Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.
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