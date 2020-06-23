Происшествия

Двое рецидивистов под Волгоградом ограбили дом на глазах хозяйки

Происшествия 23.06.2020 14:44
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23.06.2020 14:44


Жительница Краснослободска застала двоих грабителей, когда они выносили из ее дома пакеты с вещами. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, двое ранее судимых местных жителей в возрасте 59 и 60 лет воспользовались тем, что хозяйка дома, решившая проводить родственницу, не заперла дверь. Мужчины увидели, как две женщины выходят из дома. Они тут же проникли внутрь и стали брать все, что попалось им на глаза: постельное белье, статуэтки, продукты питания, парфюмерию и обувь. Имущество они планировать продать, а деньги потратить на личные нужды.
Однако 18-летняя хозяйка, отошедшая всего на несколько метров от дома, вскоре вернулась. На входе в домовладение она столкнулась с двумя неизвестными мужчинами, которые выносили из ее жилища пакеты с вещами. Увидев девушку, злоумышленники бросили часть пакетов и скрылись. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Мужчин задержали. Они сознались в содеянном. Часть вещей удалось вернуть, а часть похищенного мужчины успели потерять, скрываясь с места происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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