Происшествия 23.06.2020 11:56
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23.06.2020 11:56
Мужчину со сломанной ногой, который запутался в ветвях высокого дерева, обнаружили в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на помощь пострадавшему на улицу Грамши выехала «Муниципальная служба спасения».
Мужчина звал на помощь – спуститься с трехметровой высоты из-за открытого перелома конечности он не мог. Спасателям пришлось самим взобраться на дерево, чтобы наложить на ногу мужчины жгут и фиксирующую шину. При помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения его вернули на землю.
По словам спасенного, сначала он залез на надземный магистральный трубопровод, с которого и упал на дерево. По какой причине волгоградца потянуло на экстрим, он не рассказал.
Ежедневно на телефон оперативного дежурного «Службы спасения Волгограда» поступает до нескольких десятков сообщений о происшествиях из разных районов областного центра. Для оказания помощи горожанам в арсенале специалистов-спасателей имеется необходимое оборудование – в том числе, альпинистское и водолазное.
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