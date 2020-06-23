



Мужчину со сломанной ногой, который запутался в ветвях высокого дерева, обнаружили в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на помощь пострадавшему на улицу Грамши выехала «Муниципальная служба спасения».

Мужчина звал на помощь – спуститься с трехметровой высоты из-за открытого перелома конечности он не мог. Спасателям пришлось самим взобраться на дерево, чтобы наложить на ногу мужчины жгут и фиксирующую шину. При помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения его вернули на землю.

По словам спасенного, сначала он залез на надземный магистральный трубопровод, с которого и упал на дерево. По какой причине волгоградца потянуло на экстрим, он не рассказал.

Ежедневно на телефон оперативного дежурного «Службы спасения Волгограда» поступает до нескольких десятков сообщений о происшествиях из разных районов областного центра. Для оказания помощи горожанам в арсенале специалистов-спасателей имеется необходимое оборудование – в том числе, альпинистское и водолазное.



