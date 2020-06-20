



Вопрос реконструкции стадиона «Монолит» будет рассматриваться в понедельник в департаменте по градостроительству администрации Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», не исключается, что построенный более полувека назад объект в Краснооктябрьском районе будет окончательно стерт с лица города. По некоторым данным, проект реконструкции предусматривает уничтожение входной группы и главной трибуны, которые представляют определенную ценность и могли бы быть отреставрированы и сохранены как образцы советской архитектуры.

Ранее заявлялось, что после реконструкции волгоградцы получат современный легкоатлетический комплекс с футбольным полем, манежем и открытыми спортивными площадками. Ознакомившийся с проектом реконструкции председатель Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников в беседе с ИА «Высота 102» выразил опасение, что на месте стадиона «Монолит» появится «очередной сарай из сэндвич-панелей». Общественники намерены побороться за сохранение входной группы и главной трибуны.

Стадион «Монолит», на котором делали первые шаги в спорте многие волгоградские олимпийцы, не функционирует уже более 10 лет. Заняться судьбой объекта городские власти смогли только после того, как он был передан из собственности Минобороны РФ ГКУ «СШОР по легкой атлетике».

