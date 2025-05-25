В Волгограде начал работать автобус №2а «Школа №36 - Детский центр»





25 мая в Волгограде начал работать компенсационный автобус №2а «Школа №36 — Детский центр». Как сообщает ИА «Высота 102», временный маршрут будет ходить в течение реконструкции трамвайной линии на ул. Ангарской и обеспечит связь жилых массивов и объектов социальной инфраструктуры с центром города.

По сообщениям очевидцев, запуск нового транспортного направления пока что не вызвал ажиотажа у местных жителей.

- Судя по всему, сегодня работал лишь один единственный автобус. Пока шла, видела его. При этом в обратном направлении вторая единица не проследовала. Видимо, приберегли до понедельника. Сейчас же в выходной день салон полупустой. Посмотрим, что будет завтра в утренний час-пик, — рассказала журналистам волгоградка.

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на городскую диспетчерскую, временный автобусный маршрут будет работать с интервалом в 15–20 минут вместо трамвая № 2.