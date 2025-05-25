



Редкое мероприятие в Камышине проходит без Виктора Бородина. Он участвует в заплывах на байдарках, заявляется на лыжные гонки, организует турпоходы для школьников и выступает вместе с коллективом народных танцев. Порой кажется, что в его сутках чуть больше 24 часов. И такой ритм, по словам самого мужчины, доставляет ему удовольствие. Да, едва не забыли о важной детали – Виктору Бородину 77 лет! О жизни одного из известнейших туристов Волгоградской области, не разучившегося видеть счастье в мелочах, - в материале ИА «Высота102».

- Меня часто спрашивают про возраст. В ответ я всегда говорю – 17 плюс 60. Но я не виноват, мне это подкинули.





О том, что едва ли не все наше будущее формируется в детстве, сегодня говорят буквально повсюду. Но у Виктора Бородина детства в его классическом понимании практически не было. Выросший в детском доме, он не мог похвастать ни хорошими игрушками, ни настоящими мальчишескими увлечениями.

- Мне кажется, что все недополученное в детстве я компенсирую до сих пор, - признает мужчина. - Отчасти поэтому и я решил заниматься с детьми. Пускай у них будет то, чего в своё время не было у меня. Только сегодня получил сообщение от уже довольно взрослого мужчины. Он написал: «Спасибо за наше детство». И знаете, от таких слов у меня буквально запела душа. Значит, все не зря.

В своей жизни турист и известный скаут разбивал многие шаблоны. Каменщик по профессии, он работал культорганизатором в местном Дворце культуры, ставил театральные постановки, а параллельно учился в Куйбышевском институте культуры.

- Когда началась «перестройка», театр оказался никому не нужен. В те годы я работал в комнате школьника и, как фанат походов, водил в них ребят. Как-то раз меня увидела директор станции туристов: «Кто это у нас здесь?». Я ей рассказал о себе, и она ответила без сомнений: «Вам нужно к нам». В итоге отработал на этом месте почти двадцать лет и никогда не рвался в другие края. Сколько раз я бывал в крупных городах, но всегда скучал по своему Камышину. Москва, Санкт – Петербург – красивые мегополисы, но свой маленький и уютный городок все равно роднее.





С хандрой и плохим настроением Виктор Бородин, кажется, не дружил никогда. Жители Камышина подтвердят, что хоть во время утренней прогулки, хоть на концерте в честь Дня Победы с лица мужчины не сходит улыбка.

- Никаких особых секретов у меня нет. Я просто стараюсь не подпускать к себе никакого негатива. А ещё искренне люблю жизнь. До сих пор радуюсь, как мальчишка, увидев летящую мимо бабочку или услышав птичьи трели. В тонусе держит и то, что я чувствую себя нужным. Хотя уже и в возрасте… Я больше тридцати лет работаю в лагере «Солнечный», и каждый год меня приглашают на новые смены. Руководители знают, что если я буду там, все пройдет хорошо, - улыбается мужчина. – Мне и самому интересна эта работа. Современных ребят буквально засасывает виртуальная жизнь. И в лагере я стараюсь их хоть как-то отвлечь от экрана. Хоть скалодромом, хоть бассейном – вариантов немало.





Увлечений, ради которых хочется забыть обо всех проблемах и тут же сорваться с места, в жизни Виктора Бородина хватит на троих. Удивительно, что с годами их стало даже больше.





- Зимой я катаюсь на коньках и на лыжах, а весной и летом постоянно собираюсь в походы. Если же с ними не получается, то выжидаю хорошую погоду, беру байдарку и вместе со своей собакой Бусинкой начинаю разминку. Частенько ко мне подходят мальчишки: «Сколько стоит покататься?». Говорю им, что у меня совести не хватит брать деньги с детей. Знаете, как у многих из них загораются глаза! Один парнишка так увлекся этим делом, что в Волгограде пошел в кружок байдарочников, а через какое-то время участвовал в соревнованиях. А однажды в мою жизнь, казалось бы, совершенно случайно пришли танцы. Лет пятнадцать назад я на одном из мероприятий увидел танцевальный коллектив ветеранов. После концерта подошел к ним: «Как хорошо вы танцуете. В таком-то возрасте». А они возьми да и пригласи меня к себе. Пообещал. Натура у меня такая – если уж пообещал, то наизнанку вывернусь, но слово свое сдержу. С тех пор и танцую. У меня такой принцип: «Танцуй, пока молодой». А я ведь действительно молодой. Правда, уже очень давно. (Смеется - Прим.) Недавно пришел в поликлинику и, стоя в очереди, услышал: "Вам нельзя болеть!". Удивлённо спросил, почему же? В ответ мне сказали: "А мы на вас смотрим и понимаем, как хотели бы жить в 77 лет!".

Фото со страницы Виктора Бородина в социальных сетях