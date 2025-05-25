



В Волгограде рядовые автолюбители и организации продолжают в судебном порядке оспаривать штрафы за неоплату парковочных мест. Как сообщает ИА «Высота 102», в мае полностью освободиться от административного наказания удалось ГБУЗ «ВОКЦМР».

Согласно материалам судебного разбирательства, 12 февраля 2025 года главврач отправился в поездку по служебной необходимости, однако по пути транспортное средство дало сбой. Водитель легковушки вынужден был остановиться на парковке у Дворца профсоюзов для ремонта. Как впоследствии выяснилось, она ещё с августа 2024 года платная. Об этом в учреждении узнали лишь спустя пару недель, когда муниципальная административная комиссия выписала штраф на 30 тыс. рублей.

Центр реабилитации вынужден был обратиться в Центральный районный суд Волгограда с требованием признать нарушение малозначимым. Судебный орган встал на сторону учреждения, постановив отменить штраф и прекратить производство по административному разбирательству.