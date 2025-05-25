Под Волгоградом полицейский спас тонущую у крутого берега Волги женщину





В Светлоярском районе Волгоградской области капитан полиции спас тонущую в Волге женщину. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградка не могла самостоятельно выбраться на берег из-за крутого бетонного склона и сильного течения реки.

Свидетели произошедшего обратились в правоохранительные органы. Прибывший на место полицейский тут же бросился в воду.

- Счёт шёл на минуты. Оценив ситуацию, полицейский обвязался верёвкой, попросил о помощи рядом находившегося очевидца, отдав ему второй для подстраховки. Не раздумывая, офицер зашёл в воду и вытащил женщину из реки, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, замёрзшая, наглотавшаяся воды, но живая волгоградка была передана медицинским сотрудникам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области