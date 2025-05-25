Общество

Рукоприкладство или провокация? В Волгограде полиция проверит информацию о пощёчине школьнику

Общество 25.05.2025 20:54
0
25.05.2025 20:54


В Волгограде полиция организовала проверку по факту конфликта, возникшего между школьником и взрослым мужчиной на территории Красноармейского района. Как сообщает ИА «Высота 102», часть неоднозначной ситуации оказалась заснята на видео и опубликована в интернете.



Молодой человек в кадре утверждает, что его только что ударил стоящий рядом мужчина. Свои слова юноша подтверждает, показывая красный след на щеке. При этом взрослый, увидев камеру, спешит покинуть место происшествия и в конце видеозаписи садиться в машину под матерные выкрики школьника и одобрительный хохот других несовершеннолетних.

В ответ на нецензурную брань мужчина робко произносит, что сейчас «ещё и стрельнет» в ребёнка. Юноша же парирует, что он всё заснял и теперь «обидчику» предстоит разбираться с правоохранительными органами.

- В интернет-пространстве сообщается, что в Красноармейском районе города Волгограда на детской площадке мужчина ударил 11-летнего ребенка. По данному факту сотрудниками Управления МВД России по г. Волгограду организовано проведение проверки с принятием мер в соответствии с действующим законодательством, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.05.2025 20:23
Общество 25.05.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 18:47
Общество 25.05.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 16:04
Общество 25.05.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 14:57
Общество 25.05.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 12:33
Общество 25.05.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 11:36
Общество 25.05.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 09:28
Общество 25.05.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 09:04
Общество 25.05.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 07:47
Общество 25.05.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 07:08
Общество 25.05.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 18:25
Общество 24.05.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:34
Общество 24.05.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:00
Общество 24.05.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:30
Общество 24.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:00
Общество 24.05.2025 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Минюст внёс волгоградского оппозиционера Кравченко* в реестр иноагентовСмотреть фотографии
20:54
Рукоприкладство или провокация? В Волгограде полиция проверит информацию о пощёчине школьникуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
«Как мальчишка, все еще радуюсь мелочам»: самый известный турист из Камышина — о секрете молодости в 77 летСмотреть фотографии
19:50
Четыре футболиста покинули «Ротор» в межсезоньеСмотреть фотографии
18:47
В РАН рассказали о странном объекте у Солнца диаметром 150 тыс. километровСмотреть фотографии
17:44
Отлично, девчонки! «Динамо-Синара» вошло в пятерку лучших клубов СуперлигиСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде мошенники выудили у четы пенсионеров 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде начал работать автобус №2а «Школа №36 - Детский центр»Смотреть фотографии
14:57
«Работы нет и воды лишают»: жители хутора Попов бьют тревогу из-за попытки закрыть сельский водопроводСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом полицейский спас тонущую у крутого берега Волги женщинуСмотреть фотографии
12:33
Другое дело? В Волгограде центр реабилитации оспорил 30-тысячный штраф за парковкуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде студент помог мошенникам «стрясти» с пенсионеров 187 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области пенсионер скончался под завалами сенаСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом школьники без прав устроили ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:28
«Не стоит играть с судьбой в лотерею»: инфекционист рассказала, можно ли защититься от лихорадки Западного НилаСмотреть фотографии
09:04
КСП пожурила волгоградских чиновников за «мёртвые души» при строительстве ФАПовСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
07:47
Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКДСмотреть фотографии
07:08
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пеклаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о массовых отключениях мобильного интернетаСмотреть фотографии
20:34
«Спасибо, «Ротор», за сезон!»: смотрим, как волгоградцы болели в последнем матче Первой лигиСмотреть фотографии
19:50
«‎Из машин будут выжимать все соки»: как закон о локализации скажется на волгоградских таксистахСмотреть фотографии
19:11
В России составят список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде в больнице Ильича открыли памятный знак воинам-десантникамСмотреть фотографии
17:45
«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»Смотреть фотографии
17:06
Опасные пауки в Волгоградской области захватывают новые территорииСмотреть фотографии
16:34
На юге Волгограда во время последнего звонка скончался учительСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области полиция расправилась с 3,5 тысячами кустами коноплиСмотреть фотографии
15:30
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитстваСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские чекисты открыли поисковый сезон на кургане ХорошевСмотреть фотографии
 