



В Волгограде полиция организовала проверку по факту конфликта, возникшего между школьником и взрослым мужчиной на территории Красноармейского района. Как сообщает ИА «Высота 102», часть неоднозначной ситуации оказалась заснята на видео и опубликована в интернете.





Молодой человек в кадре утверждает, что его только что ударил стоящий рядом мужчина. Свои слова юноша подтверждает, показывая красный след на щеке. При этом взрослый, увидев камеру, спешит покинуть место происшествия и в конце видеозаписи садиться в машину под матерные выкрики школьника и одобрительный хохот других несовершеннолетних.

В ответ на нецензурную брань мужчина робко произносит, что сейчас «ещё и стрельнет» в ребёнка. Юноша же парирует, что он всё заснял и теперь «обидчику» предстоит разбираться с правоохранительными органами.

- В интернет-пространстве сообщается, что в Красноармейском районе города Волгограда на детской площадке мужчина ударил 11-летнего ребенка. По данному факту сотрудниками Управления МВД России по г. Волгограду организовано проведение проверки с принятием мер в соответствии с действующим законодательством, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград / t.me