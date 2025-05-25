«Работы нет и воды лишают»: жители хутора Попов бьют тревогу из-за попытки закрыть сельский водопровод





В Кумылженском районе Волгоградской области жители Поповского сельского поселения вот уже месяц взбудоражены новостью о закрытии местного водопровода. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё в апреле хуторянам заявили в местной администрации, что с 1 июня 2025 года подача ресурса прекратится.

- У нас хутор довольно большой был. Ещё в начале 2010-х годов порядка 600 человек проживало. Но за прошедшее время кто-то умер, кто-то уехал. Сейчас у нас проживает где-то 150-200 человек. В основном пенсионеры. Работы у нас здесь нет, с транспортом непросто — если что-то случится, быстро в райцентр уехать только на такси можно. Автобус ходит несколько раз в неделю. Фельдшерско-акушерский пункт скоро закроется — врач уходит в отпуск без малого на два месяца, а дальше увольняется. Естественно, условия довольно суровые. Поэтому многие переезжают, — рассказала журналистам одна из местных жительнец.

По словам женщины, в основном остались люди старшего возраста. Выживают в таких условиях местные во многом за счёт подсобных хозяйств: садов, да скотины.

- В 1979 году колхозом «им. Кирова» у нас в хуторе была пробурена скважина и построен водопровод. Для жителей на улицах сначала были обустроены специальные водоразборные колонки, а затем нам разрешили врезаться в него и заводить воду на участки, - продолжает сельчанка.

В 1998 году колхоз развалился, коммуникации должна была забрать себе на баланс местная администрация, однако это так и не было сделано. Впоследствии трубопровод отошёл компании «Золотой колос». Последняя также в конечном итоге обанкротилась.

- Всё это время мы по-прежнему получаем воду. Сейчас пробуренную колхозом скважину использует компания «Житница». Они оплачивают все расходы по её работе. С нас же местная администрация собирала добровольные пожертвования за использование этой воды по 200-300 рублей, при этом коммуникации так и не были оформлены в чью-либо собственность. Теперь же водопровод и вовсе хотят закрыть.





По словам волгоградки, этот водопровод повсеместно используется местными жителями для подсобных нужд.

- Бурить собственную скважину далеко не всем хуторянам по карману. Да и качество воды оставляет желать лучшего. На глубине 15-20 метров имеет привкус нефтепродуктов. Поэтому многие предпочитают использовать именно водопроводную. Она тоже считается технической, но она всё равно лучше.

В 2021 году власти уже предпринимали попытку лишить хутор коммунальных сетей, но вынуждены были отказаться от этих планов после многочисленных жалоб.

- Тогда нам пришёл ответ от района, что водопроводом всё же займутся. Его оформят надлежащим образом и начнут обслуживать. Однако воз и ныне там, - сетует хуторянка.

В распоряжении журналистов оказалась копия этого письма.





- 1 сентября 2021 года в х. Попов состоялась встреча представителей администрации Кумылженского муниципального района, Поповского сельского поселения и жителей, пользующихся выше указанной системой водоснабжения. По результатам встречи было принято решение о начале процедуры признания права собственности на скважину и водопроводные сети за администрацией Поповского сельского поселения с последующей передачей имущества в хозяйственное ведение предприятию коммунального обслуживания (Кумылженскому МУПКО), которое в последующем будет осуществлять подачу воды населению по установленным тарифам, - говорилось в документе.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Кумылженского района с просьбой рассказать, что помешало узаконить хуторские коммуникации. По словам местных чиновников, на текущий момент трубопровода как такового уже нет.

- Администрация Поповского сельского поселения рассматривала возможность признания права собственности на водоразводящую сеть бывшего колхоза им. Кирова с целью передачи ее в хозяйственное ведение предприятия коммунального обслуживания, но полное отсутствие какой либо проектной документации или схемы этой сети, а также то обстоятельство, что сеть проложена асбестовой трубой и ее износ близок к 100%, не позволили собрать пакет необходимой документации для завершения процедуры, - сообщили журналистам в райцентре.

Также власти утверждают, что в реальности водопроводом пользуется всего семь хозяйств.

- На самом деле это, конечно же, неправда. Семь хозяйств – это те, кто в 2024 году платили в кассу администрации так называемые добровольные взносы. Водой пользуется значительная часть населённого пункта, но платят не все. И винить, если честно, людей за это сложно. Всё дело в том, что добровольные пожертвования собирались, но кто знает, куда они расходовались? Как что случится – администрация говорит, что водопровод к ним отношения не имеет. Естественно, что многие до наведения порядка с трубопроводом платить в никуда отказались, — подчеркнула обратившаяся в редакцию женщина.

Сложившейся в хуторе ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Волгоградской области. Надзорное ведомство подтвердило факт непринятия мер по оформлению сельских коммуникаций водоснабжения, а также обратило внимание, что в случае закрытия водопровода местным властям придётся организовывать регулярный подвоз питьевой воды.

В настоящее время в адрес районных властей вынесено представление, обязывающее чиновников наконец взять коммуникации на баланс.

Информацию о начале передачи злосчастного трубопровода в район подтвердила журналистам и глава Поповского сельского поселения Марина Буданова.

- Приостанавливаться подача воды потребителям с 1 июня не будет. У нас есть сельхозпредприятие «Житница». Оно всячески поддерживает наш хутор. Его руководством принято решение продолжить за свой счёт подавать воду по трубопроводу до его передачи в собственность района. Думаю, что вся эта процедура займёт несколько месяцев. После жителям придут официальные квитанции. Им придётся платить в районный МУП по установленному тарифу, - рассказала руководитель.

По её словам, пока ещё не делались расчёты, но, скорее всего, стоимость воды для сельчан будет ощутимой. При этом перспективы обновления коммуникаций туманны.

- У нас, официально, асбестовая труба, из которой и сделан водопровод, не ремонтируется. Её возможно лишь заменить на пластик. Но это большие деньги. Кроме того, у нас здесь проходят газопроводы, магистральные коммуникации связи. Нам никто не согласует замену сетей. Да и возможности участия хутора в региональных проектах очень ограничены. Всё дело в том, что у нас водоносный слой довольно близко проходит. Поэтому обосновать выделение миллионов на его реконструкцию вряд ли возможно, - подытожила глава администрации хутора.

Фото: жители хутора Попов