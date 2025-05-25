В Волгоградской области пенсионер скончался под завалами сена





В Клетском районе Волгоградской области произошла трагедия в одном из хозяйств на территории хутора Венцы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, накануне поздним вечером здесь оказались завалены сеном два пожилых мужчины в возрасте 77 и 58 лет. Один из пострадавших скончался на месте.

Оба гражданина проживали у местного фермера, помогая ему по хозяйству. В злополучный вечер мужчины пытались скинуть сено, чтобы покормить телят, однако тюки обрушились на них.

Отметим, мужчина 1948 года рождения скончался на месте, его напарник с переломом позвоночника доставлен в «Михайловскую ЦРБ». Обстоятельства произошедшего в настоящее время проверяют в СУ СК России по Волгоградской области.