Общество

В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пекла

Общество 25.05.2025 07:08
0
25.05.2025 07:08


В Волгоградской области летняя погода установится досрочно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в течение ближайших дней температура воздуха продолжит покорять всё новые высоты. 26 и 27 мая днём столбик термометра покажет +29ºC. При этом в отдельных районах региона ночью ожидается резкое похолодание при прояснении до +5ºC.

В воскресенье, 25 мая, в регионе установится преимущественно ясная погода, без существенных осадков. Днём прогнозируется северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с. Ночью температура воздуха составит +11...+16ºC, при прояснении до +6ºC. Днём воздух прогреется до +23...+28ºC.

В понедельник, 26 мая, также осадков не ожидается. Ночью будет восточный ветер 6-11 м/с, а днём юго-восточный 8-13 м/с. В ночной период температура воздуха опустится до +10...+15ºC, при прояснении до +5ºC. Днём будет +24...+29ºC.

Во вторник, 27 мая, дожди не ожидаются. Ветер будет по-прежнему юго-восточный, однако прогнозируется его усиление. Ночью будет 6-11 м/с, в дневной период 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбик термометра ночью покажет +10...+15ºC с падением температуры до +5ºC при прояснении. Днём воздух прогреется до +24...+29ºC.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.05.2025 07:47
Общество 25.05.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 18:25
Общество 24.05.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:34
Общество 24.05.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:00
Общество 24.05.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:30
Общество 24.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:00
Общество 24.05.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 14:29
Общество 24.05.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 12:30
Общество 24.05.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 11:17
Общество 24.05.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 10:30
Общество 24.05.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 10:00
Общество 24.05.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 09:30
Общество 24.05.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 08:00
Общество 24.05.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 07:26
Общество 24.05.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2025 21:40
Общество 23.05.2025 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:35
В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
07:47
Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКДСмотреть фотографии
07:08
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пеклаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о массовых отключениях мобильного интернетаСмотреть фотографии
20:34
«Спасибо, «Ротор», за сезон!»: смотрим, как волгоградцы болели в последнем матче Первой лигиСмотреть фотографии
19:50
«‎Из машин будут выжимать все соки»: как закон о локализации скажется на волгоградских таксистахСмотреть фотографии
19:11
В России составят список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде в больнице Ильича открыли памятный знак воинам-десантникамСмотреть фотографии
17:45
«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»Смотреть фотографии
17:06
Опасные пауки в Волгоградской области захватывают новые территорииСмотреть фотографии
16:34
На юге Волгограда во время последнего звонка скончался учительСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области полиция расправилась с 3,5 тысячами кустами коноплиСмотреть фотографии
15:30
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитстваСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские чекисты открыли поисковый сезон на кургане ХорошевСмотреть фотографии
14:29
Заключительный матч в сезоне «‎Ротора» собрал более 19 тысяч болельщиковСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде во дворе ЖК «Ново-Комарово» дебоширы перебудили жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Освободившийся мандат в Госдуме от Волгоградской области «завис» из-за нового закона о выборахСмотреть фотографии
13:03
В Госдуме планируют принять закон о пособиях для беременных студентокСмотреть фотографии
12:30
Жить можно. Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплатыСмотреть фотографии
11:59
Развозившего друзей в прицепе «‎десятки» водителя задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рецидивист на улице сорвал золотую цепь с медсестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В школах Волгограда прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:00
«У нас инфляция 30%?»: жители Камышина возмущены ростом цен на «золотые» пломбыСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области от саранчи обработали первые 171 га земельСмотреть фотографии
09:00
В МВД предложили ввести тотальный запрет на кредитыСмотреть фотографии
08:30
В Волжском «Гранта‎» не поделила перекресток с маршруткой №5АСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Пострадавшего в Калмыкии ребенка перевели из реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:26
Очаг опасной инфекции обнаружили в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:25
Волгоградский «Ротор» 24 мая завершит сезон домашним матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
 