В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пекла





В Волгоградской области летняя погода установится досрочно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в течение ближайших дней температура воздуха продолжит покорять всё новые высоты. 26 и 27 мая днём столбик термометра покажет +29ºC. При этом в отдельных районах региона ночью ожидается резкое похолодание при прояснении до +5ºC.

В воскресенье, 25 мая, в регионе установится преимущественно ясная погода, без существенных осадков. Днём прогнозируется северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с. Ночью температура воздуха составит +11...+16ºC, при прояснении до +6ºC. Днём воздух прогреется до +23...+28ºC.

В понедельник, 26 мая, также осадков не ожидается. Ночью будет восточный ветер 6-11 м/с, а днём юго-восточный 8-13 м/с. В ночной период температура воздуха опустится до +10...+15ºC, при прояснении до +5ºC. Днём будет +24...+29ºC.

Во вторник, 27 мая, дожди не ожидаются. Ветер будет по-прежнему юго-восточный, однако прогнозируется его усиление. Ночью будет 6-11 м/с, в дневной период 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбик термометра ночью покажет +10...+15ºC с падением температуры до +5ºC при прояснении. Днём воздух прогреется до +24...+29ºC.