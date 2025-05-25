Общество

Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКД

Общество 25.05.2025 07:47
0
25.05.2025 07:47


В Волгограде возьмут на карандаш аварийные МКД. Как сообщает ИА «Высота 102», мэрия объявила о поиске специалистов, готовых проследить за состоянием 120 разрушающихся сооружений.

Согласно условиям аукциона, подрядчику предстоит следить за признаками «недопустимого риска» жизням и здоровью, а также имуществу жильцов таких домов, фиксировать появление новых и изменение ранее отмеченных дефектов, устанавливать необходимость незамедлительного расселения такого рода объектов.

Кроме того, отдельно в госзадании прописана необходимость составления отчёта по техническому состоянию всех сооружений. Объекты должны быть ранжированы по критичности износа.

Специалистам предстоит произвести как визуальный осмотр МКД, так и инструментальное обследование объектов не менее двух раз в течение полугода.

Отметим, на организацию мониторинга стояния аварийных домов мэрия выделила 10,3 млн рублей. Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона уже на следующей неделе. Регулярное обследование домов должно производиться до 1 декабря 2025 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.05.2025 07:08
Общество 25.05.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 18:25
Общество 24.05.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:34
Общество 24.05.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 16:00
Общество 24.05.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:30
Общество 24.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 15:00
Общество 24.05.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 14:29
Общество 24.05.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 12:30
Общество 24.05.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 11:17
Общество 24.05.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 10:30
Общество 24.05.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 10:00
Общество 24.05.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 09:30
Общество 24.05.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 08:00
Общество 24.05.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2025 07:26
Общество 24.05.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2025 21:40
Общество 23.05.2025 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:35
В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
07:47
Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКДСмотреть фотографии
07:08
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пеклаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о массовых отключениях мобильного интернетаСмотреть фотографии
20:34
«Спасибо, «Ротор», за сезон!»: смотрим, как волгоградцы болели в последнем матче Первой лигиСмотреть фотографии
19:50
«‎Из машин будут выжимать все соки»: как закон о локализации скажется на волгоградских таксистахСмотреть фотографии
19:11
В России составят список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде в больнице Ильича открыли памятный знак воинам-десантникамСмотреть фотографии
17:45
«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»Смотреть фотографии
17:06
Опасные пауки в Волгоградской области захватывают новые территорииСмотреть фотографии
16:34
На юге Волгограда во время последнего звонка скончался учительСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области полиция расправилась с 3,5 тысячами кустами коноплиСмотреть фотографии
15:30
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитстваСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские чекисты открыли поисковый сезон на кургане ХорошевСмотреть фотографии
14:29
Заключительный матч в сезоне «‎Ротора» собрал более 19 тысяч болельщиковСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде во дворе ЖК «Ново-Комарово» дебоширы перебудили жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Освободившийся мандат в Госдуме от Волгоградской области «завис» из-за нового закона о выборахСмотреть фотографии
13:03
В Госдуме планируют принять закон о пособиях для беременных студентокСмотреть фотографии
12:30
Жить можно. Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплатыСмотреть фотографии
11:59
Развозившего друзей в прицепе «‎десятки» водителя задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рецидивист на улице сорвал золотую цепь с медсестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В школах Волгограда прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:00
«У нас инфляция 30%?»: жители Камышина возмущены ростом цен на «золотые» пломбыСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области от саранчи обработали первые 171 га земельСмотреть фотографии
09:00
В МВД предложили ввести тотальный запрет на кредитыСмотреть фотографии
08:30
В Волжском «Гранта‎» не поделила перекресток с маршруткой №5АСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Пострадавшего в Калмыкии ребенка перевели из реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:26
Очаг опасной инфекции обнаружили в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:25
Волгоградский «Ротор» 24 мая завершит сезон домашним матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
 