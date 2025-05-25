Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКД





В Волгограде возьмут на карандаш аварийные МКД. Как сообщает ИА «Высота 102», мэрия объявила о поиске специалистов, готовых проследить за состоянием 120 разрушающихся сооружений.

Согласно условиям аукциона, подрядчику предстоит следить за признаками «недопустимого риска» жизням и здоровью, а также имуществу жильцов таких домов, фиксировать появление новых и изменение ранее отмеченных дефектов, устанавливать необходимость незамедлительного расселения такого рода объектов.

Кроме того, отдельно в госзадании прописана необходимость составления отчёта по техническому состоянию всех сооружений. Объекты должны быть ранжированы по критичности износа.

Специалистам предстоит произвести как визуальный осмотр МКД, так и инструментальное обследование объектов не менее двух раз в течение полугода.

Отметим, на организацию мониторинга стояния аварийных домов мэрия выделила 10,3 млн рублей. Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона уже на следующей неделе. Регулярное обследование домов должно производиться до 1 декабря 2025 года.