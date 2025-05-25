Под Волгоградом школьники без прав устроили ДТП с двумя пострадавшими





24 мая в Жирновском районе Волгоградской области школьники устроили ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась вечером в окрестностях рабочего посёлка Линево.

- В 18:30 на грунтовой дороге в 1 км от дома 2/2 по ул. 3-я ферма 14-летний школьник, управляя мопедом, совершил столкновение с незарегистрированной в установленном порядке автомашиной «ВАЗ-2108» под управлением не имеющего права управления 15-летнего водителя, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, в результате наезда водитель и 15-летний пассажир мопеда были госпитализированы прибывшими на место аварии медиками в больницу.

Отметим, родителям юных «Шумахеров» теперь предстоит раскошелиться. За передачу права управления лицам без прав полицейские выписали им штрафы по 30 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»