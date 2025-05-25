Происшествия

В Волгограде мошенники выудили у четы пенсионеров 5,8 млн рублей

Происшествия 25.05.2025 17:10
0
25.05.2025 17:10


В Волгограде полицейские вынуждены были возбудить очередное уголовное дело против аферистов. Как сообщает ИА «Высота 102», преступники обвели вокруг пальца семью пенсионеров, заставив их расстаться с накоплениями и двумя автомобилями.

Неустановленные лица связались с волгоградцами, представившись сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, и предложили заранее изготовить ключи к новой входной двери, установка которой вот-вот якобы начнётся в подъезде МКД. Для этого незнакомцам потребовался код из смс-сообщения.

Впоследствии оказалось, что таким образом преступники получили доступ к Госуслугам пенсионеров.

Но это было только началом изощрённой мошеннической схемы. Далее на жертв вышли сообщники аферистов, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и Центробанка. Они запугали волгоградцев тем, что неизвестные от их лица могут перевести средства на финансирование терроризма. Чтобы это предотвратить, срочно нужно избавиться от имущества. А финансовые средства перевести на «безопасный счёт».

- Неделю супругов «обрабатывали» мошенники, убедив даже продать внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и автомобиль Kia. В итоге все свои сбережения – 5,8 млн рублей – волгоградцы через терминалы перевели на продиктованные счета, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, опомнившись, пожилые люди обратились в полицию. В настоящее время по факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.05.2025 13:16
Происшествия 25.05.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 10:53
Происшествия 25.05.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 10:08
Происшествия 25.05.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 14:08
Происшествия 24.05.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 11:59
Происшествия 24.05.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 08:30
Происшествия 24.05.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 06:20
Происшествия 24.05.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 20:25
Происшествия 23.05.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 15:18
Происшествия 23.05.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 15:12
Происшествия 23.05.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 13:40
Происшествия 23.05.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 10:17
Происшествия 23.05.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2025 07:11
Происшествия 23.05.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 21:00
Происшествия 22.05.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 19:39
Происшествия 22.05.2025 19:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:47
В РАН рассказали о странном объекте у Солнца диаметром 150 тыс. километровСмотреть фотографии
17:44
Отлично, девчонки! «Динамо-Синара» вошло в пятерку лучших клубов СуперлигиСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде мошенники выудили у четы пенсионеров 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде начал работать автобус №2а «Школа №36 - Детский центр»Смотреть фотографии
14:57
«Работы нет и воды лишают»: жители хутора Попов бьют тревогу из-за попытки закрыть сельский водопроводСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом полицейский спас тонущую у крутого берега Волги женщинуСмотреть фотографии
12:33
Другое дело? В Волгограде центр реабилитации оспорил 30-тысячный штраф за парковкуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде студент помог мошенникам «стрясти» с пенсионеров 187 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области пенсионер скончался под завалами сенаСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом школьники без прав устроили ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:28
«Не стоит играть с судьбой в лотерею»: инфекционист рассказала, можно ли защититься от лихорадки Западного НилаСмотреть фотографии
09:04
КСП пожурила волгоградских чиновников за «мёртвые души» при строительстве ФАПовСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде остановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
07:47
Власти Волгограда за 10 млн рублей составят топ из 120 самых опасных МКДСмотреть фотографии
07:08
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с 29-градусного пеклаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о массовых отключениях мобильного интернетаСмотреть фотографии
20:34
«Спасибо, «Ротор», за сезон!»: смотрим, как волгоградцы болели в последнем матче Первой лигиСмотреть фотографии
19:50
«‎Из машин будут выжимать все соки»: как закон о локализации скажется на волгоградских таксистахСмотреть фотографии
19:11
В России составят список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде в больнице Ильича открыли памятный знак воинам-десантникамСмотреть фотографии
17:45
«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»Смотреть фотографии
17:06
Опасные пауки в Волгоградской области захватывают новые территорииСмотреть фотографии
16:34
На юге Волгограда во время последнего звонка скончался учительСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области полиция расправилась с 3,5 тысячами кустами коноплиСмотреть фотографии
15:30
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитстваСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские чекисты открыли поисковый сезон на кургане ХорошевСмотреть фотографии
14:29
Заключительный матч в сезоне «‎Ротора» собрал более 19 тысяч болельщиковСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде во дворе ЖК «Ново-Комарово» дебоширы перебудили жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Освободившийся мандат в Госдуме от Волгоградской области «завис» из-за нового закона о выборахСмотреть фотографии
13:03
В Госдуме планируют принять закон о пособиях для беременных студентокСмотреть фотографии
 