В Волгограде мошенники выудили у четы пенсионеров 5,8 млн рублей





В Волгограде полицейские вынуждены были возбудить очередное уголовное дело против аферистов. Как сообщает ИА «Высота 102», преступники обвели вокруг пальца семью пенсионеров, заставив их расстаться с накоплениями и двумя автомобилями.

Неустановленные лица связались с волгоградцами, представившись сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, и предложили заранее изготовить ключи к новой входной двери, установка которой вот-вот якобы начнётся в подъезде МКД. Для этого незнакомцам потребовался код из смс-сообщения.

Впоследствии оказалось, что таким образом преступники получили доступ к Госуслугам пенсионеров.

Но это было только началом изощрённой мошеннической схемы. Далее на жертв вышли сообщники аферистов, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и Центробанка. Они запугали волгоградцев тем, что неизвестные от их лица могут перевести средства на финансирование терроризма. Чтобы это предотвратить, срочно нужно избавиться от имущества. А финансовые средства перевести на «безопасный счёт».

- Неделю супругов «обрабатывали» мошенники, убедив даже продать внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и автомобиль Kia. В итоге все свои сбережения – 5,8 млн рублей – волгоградцы через терминалы перевели на продиктованные счета, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, опомнившись, пожилые люди обратились в полицию. В настоящее время по факту произошедшего расследуется уголовное дело.