Общество

В РАН рассказали о странном объекте у Солнца диаметром 150 тыс. километров

Общество 25.05.2025 18:47
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25.05.2025 18:47


24 мая телескоп LASCO озадачил учёных ИКИ РАН необычным снимком Солнца. Как сообщает ИА «Высота 102», на изображении оказался запечатлён странный объект, визуально напоминающий силуэт птицы или некое таинственное явление. При этом диаметр «аномалии» около 150 тысяч километров. Её размер в 10 раз превосходит размер Земли.

По информации экспертов, увиденное могло быть легко списано на выброс солнечного вещества, однако точка, где таинственное «пятно» зафиксировано, отдалена от светила на 2 млн километров, а на снимках, сделанных за 10 минут до этого и в последующие периоды, нет и намёка на данный объект.

Учёные не исключают, что телескопом могло быть запечатлено некое оптическое явление, а не реальный объект. Однако на текущий момент ни одна из гипотез не может объяснить все обстоятельства появления у Солнца данной таинственной структуры.

Фото: телескоп LASCO / Лаборатория солнечной астрономии РИН

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