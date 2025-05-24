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«‎Из машин будут выжимать все соки»: как закон о локализации скажется на волгоградских таксистах

Авто 24.05.2025 19:50
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24.05.2025 19:50


Владельцы волгоградских таксопарков присоединились к жарким спорам о готовящейся в стране локализации такси. По их мнению, новые требования могут поспособствовать расширению так называемой «серой» зоны для водителей, которые не пройдут всех официальных процедур.

- Сейчас большинство таксистов работают на иномарках. Исключение составляет разве что сегмент «Эконом», - рассказывает представитель Общественного совета по развитию такси в Волгоградской области Максим Лепихин. – И новость о принятом законе для многих стала неожиданностью. В первую очередь о своем ближайшем будущем задумались водители, которые планируют подрабатывать на собственных машинах. Им нужно до 1 марта 2026-го внести автомобиль в единый реестр. Если же они не поспеют за сроками, то останутся без разрешения и официально не смогут выполнять заказы. Соответственно, такие сотрудники просто уйдут в «серую» зону.

Выжимая из попавшего в реестр автомобиля «все соки», таксисты по вполне объяснимым причинам не будут спешить с заменой транспортного средства, рассуждает Максим Лепихин.

- Возникает риск того, что автопарк будет обновляться намного реже. Если сейчас средняя продолжительность жизни машины в такси составляет в среднем 3-5 лет, то после вступления закона в силу она вполне ожидаемо увеличится на несколько лет. Все это в конечном счете скажется на безопасности и комфорте пассажиров, - отмечает волгоградец. – К слову, уже сейчас нагрузка на таксопарки увеличивается в разы. Требования к выпускаемым на линию автомобилям становятся все выше, а вместе с тем растут и цены на запчасти. В итоге многие организации балансируют на тонком мостике и испытывают финансовые трудности.

Подписанный Президентом закон о локализации машин для такси обязывает таксопарки и водителей использовать автомобили с долей российских комплектующих. По мнению депутатов, новые обязательства поддержат отечественный автопром и позволят унифицировать стандарты перевозок.

Обозначенные требования вступят в силу с 1 марта 2026 года. Отсрочку на два года получат только Калининградская область, Сибирь и Дальний Восток.

Многие горожане восприняли закон буквально, однако на самом деле он не запрещает иномарки и не требует одномоментного обновления таксопарков. Уже работающие в такси легковушки будут легализованы при условии их своевременного внесения в региональный реестр. Для попадания в этот список водителям нужно соблюсти одно из требований – автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года. Второй вариант включает в себя накопление достаточного количества баллов. Их, к слову, начисляют за сборку машин на отечественных предприятиях и за использование российских компонентов. Сегодня минимальный балл для участия автомобиля в тендерах на Госзакупках равняется 3200. В январе 2027 года он увеличится до 3500.

Накануне многие СМИ сообщили о якобы утверждении конкретных марок машин. В список включили Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Однако позже Минпромторг опроверг это сообщение, заявив, что конкретный перечень будет готов только лишь к концу 2025 года. При этом не исключается его дальнейшее расширение.

Фото Геннадия Гуляева

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