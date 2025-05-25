



В Волгограде полицейские задержали 18-летнего студента одного из местных колледжей. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек решил заработать лёгкие деньги, помогая аферистам собирать с обманутых пенсионеров денежные средства.

- Установлено, что подозреваемый через социальные сети нашел объявление о заработке курьером. Юноше необходимо было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения оставлять себе небольшой процент от суммы, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Злоумышленники по телефону выходили на связь с пожилыми людьми, убеждая в том, что их родственники попали в беду и им срочно нужны деньги. Последние как раз и отводилось забирать студенту.

По данным следствия, подозреваемый причастен как минимум к двум эпизодам. В Советском районе Волгограда он забрал 100 тыс. рублей у 89-летнего пенсионера и ещё 87 тыс. рублей у пожилой 87-летней женщины.

Отметим, в настоящее время следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.