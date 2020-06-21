Общество 21.06.2020 09:00
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21.06.2020 09:00
Еланский районный суд Волгоградской области признал незаконным заключение межведомственной комиссии Тростянского сельского поселения о пригодности для жизни разваливающегося дома 93-летней ветерана войны Татьяны Григорьевны Харлановой. Как сообщает ИА «Высота 102», суд удовлетворил иск прокурора Еланского района, выступившего в защиту прав ветерана войны и обязал сельских чиновников вновь обследовать жилище престарелой женщины на предмет признания его аварийным.
ИА «Высота 102» уже сообщало об этой вопиющей истории. Сельские чиновники уже около года ведут «борьбу» с 93-летней Татьяной Григорьевной и ее родственниками, которые были вынуждены забрать бабушку к себе в Астрахань из-за плохого состояния дома, где она жила. Чиновники долгое время даже не хотели осматривать дом, ссылаясь на отсутствие законного собственника, как будто забыв, сколько лет в селе Тростянка прожила ветеран войны. А когда все-таки наведались сюда с комиссией, посчитали, что жить в доме вполне можно. Впрочем, в акте инспекции госжилнадзора содержались совсем другие факты. Эксперты выявили «крен, выпучивание, гниение и просадку деревянных стен, деревянных конструкций входных крылец в дом и веранду». Также следы гниения были обнаружены на кровле: здесь прогнулись стропы, обрешетки, а в доме провалились полы и разрушился штукатурный слой на стенах и потолках. Представитель бабушки юрист Азамат Аминов выразил надежду, что у сельских чиновников все-таки хватит совести, чтобы не обжаловать решение суда и немедленно его выполнить – наконец, признать дом аварийным, чтобы у 93-летней женщины появился шанс получить жилье. «Этот год для нашей страны символичный – мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И очень странно, что чиновники Тростянского сельского поселения по-своему отметили эту дату – судом с ветераном войны. Я уверен, что и прокуратура не допустит затягивания решения вопроса о признании дома Татьяны Григорьевны непригодным для жилья. Слишком мало времени осталось у бабушки», - сказал он.
Татьяна Григорьевна Харланова – труженица тыла, во время войны она работала на полях, выращивала хлеб для армии, принимала участие в возведении оборонительных сооружений во время Сталинградской битвы. Всю свою жизнь бабушка прожила в селе Тростянка, однако ее дом совсем обветшал – провалились полы, выпали куски потолка, по стенам пошли трещины. Женщину забрали ее родные и стали добиваться обследования дома, который они считают непригодным для проживания. Однако сделать это до сих пор не удается. Азамат Аминов считал, что затягивают этот процесс чиновники намеренно. Ведь в случае признания дома ветерана войны непригодным для проживания местные власти должны будут наделить Татьяну Григорьевну статусом нуждающейся в получении жилья, поставить ее в очередь и выделить квадратные метры за счет средств бюджета.
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