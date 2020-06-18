Общество

«Губернатор нам помогает, а ему мешают»: 240 дольщиков проблемных ЖК в Волгограде вызвали в суд

Общество 18.06.2020 13:09
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18.06.2020 13:09


Сегодня в Арбитражный суд в Волгограде пришли многочисленные дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский». Как сообщает ИА «Высота 102», людей привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дела о банкротстве ООО «СтройСнаб» - скандального застройщика проблемных жилищных комплексов. Теперь дольщикам, которые уже 6 лет ждут свое жилье, нужно в суде доказать свое право на квартиры. Речь идет о 240 квартирах  недостроенной многоэтажки  ЖК «Династия» на улице Огарева, 21б  в Ворошиловском районе Волгограда. В аналогичной ситуации дольщики ЖК «Адмиралтейский» - это  дома на улице Фадеева в Красноармейском районе. 
«Наш застройщик  Набатчиков брал кредиты у «Инвестторгбанка». Банк подаёт иски с декабря  2019 года на дольщиков, хочет отнять квартиры. Все наши сделки законные, прошли через Росреестр . Почему мы должны что-то доказывать? Нам пытаются помочь областные власти, губернатор, но им чинят препятствия. Многолетняя проблема не решается.  Мы отправили жалобы в Москву президенту Путину, в Генеральную прокуратуру, в Центробанк», - рассказали дольщики.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», правоохранительные органы сейчас ведут расследование в отношении  руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити», которые осуществляли строительство ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский». Уголовное дело возбуждено по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства. 
Дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» занимают активную позицию. Люди не раз выходили на митинги, устраивали пикеты, обращались в различные инстанции, вели переговоры с представителями региональной власти.


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