



Сегодня в Арбитражный суд в Волгограде пришли многочисленные дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский». Как сообщает ИА «Высота 102», людей привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дела о банкротстве ООО «СтройСнаб» - скандального застройщика проблемных жилищных комплексов. Теперь дольщикам, которые уже 6 лет ждут свое жилье, нужно в суде доказать свое право на квартиры. Речь идет о 240 квартирах недостроенной многоэтажки ЖК «Династия» на улице Огарева, 21б в Ворошиловском районе Волгограда. В аналогичной ситуации дольщики ЖК «Адмиралтейский» - это дома на улице Фадеева в Красноармейском районе.

«Наш застройщик Набатчиков брал кредиты у «Инвестторгбанка». Банк подаёт иски с декабря 2019 года на дольщиков, хочет отнять квартиры. Все наши сделки законные, прошли через Росреестр . Почему мы должны что-то доказывать? Нам пытаются помочь областные власти, губернатор, но им чинят препятствия. Многолетняя проблема не решается. Мы отправили жалобы в Москву президенту Путину, в Генеральную прокуратуру, в Центробанк», - рассказали дольщики.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», правоохранительные органы сейчас ведут расследование в отношении руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити», которые осуществляли строительство ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский». Уголовное дело возбуждено по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства.

Дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» занимают активную позицию. Люди не раз выходили на митинги, устраивали пикеты, обращались в различные инстанции, вели переговоры с представителями региональной власти.