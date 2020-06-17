Дикие орхидеи обнаружены в природном парке под Волгоградом

Экология 17.06.2020 18:14
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17.06.2020 18:14
Новые популяции краснокнижных орхидей обнаружены в природном парке «Цимлянские пески» Чернышковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, места произрастания редких растений нанесены на карту и взяты под наблюдение специалистами.
Из-за своей внешней привлекательности анакамптис болотный и ятрышник клопоносный встречаются все реже – их собирают на букеты и выкапывают клубни для высадки на приусадебных участках. Поэтому каждая новая популяция – радостное событие для экологов.
В природном парке «Щербаковский» - тоже хорошие новости. Экологи зафиксировали увеличение популяции серпухи донской. Это редкое растение встречается только на юге Русской равнины, на каменистой почве, его численность страдает не только в результате хозяйственного освоения территорий, но и от поедания семян личинками насекомых.
А в природном парке «Эльтонский» увеличилась численность хоть и не краснокнижного, но очень полезного лекарственного растения - тимьяна казахского. Известный в народе как чабрец, он обладает отхаркивающим, противовоспалительным, обезболивающим действием и усиливает секреторную деятельность желудка.
В этом году сотрудники природного парка насчитали в 1,5 раза больше этих растений, чем в предшествующие годы. Благодаря обильным осадкам экологи отметили увеличение численности и многих других растений.
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