Экономика 17.06.2020 13:09 Новости компаний
0
17.06.2020 13:09 Новости компаний
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.
В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.
Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.
На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «С момента запуска ипотеки с господдержккой — менее, чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку ещё более доступной для населения. А значит, ещё больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях».
Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.
Реклама
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%17.06.2020 16:09
Экономика 17.06.2020 16:09
Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли17.06.2020 11:19
Экономика 17.06.2020 11:19
Власти Волгоградской области подстелют соломку арендодателям недвижимости и перевозчикам16.06.2020 19:34
Экономика 16.06.2020 19:34
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетей16.06.2020 14:56
Экономика 16.06.2020 14:56
Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99%16.06.2020 13:58
Экономика 16.06.2020 13:58
Эксперты Сбербанка и автомобильной отрасли расскажут как строить успешный бизнес в новых реалиях16.06.2020 11:39
Экономика 16.06.2020 11:39
Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового дохода16.06.2020 10:36
Экономика 16.06.2020 10:36
С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%15.06.2020 16:42
Экономика 15.06.2020 16:42
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей15.06.2020 16:07
Экономика 15.06.2020 16:07
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налогов11.06.2020 17:31
Экономика 11.06.2020 17:31
Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале11.06.2020 13:51
Экономика 11.06.2020 13:51
Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня10.06.2020 22:33
Экономика 10.06.2020 22:33
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал Госуслуг10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Реклама