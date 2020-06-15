



В Волгоградской области прослеживается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации с наметившимся снижением. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева, сообщает ИА «Высота 102». «Но стабилизация такая хрупкая. От нас зависит, сможем ли мы ее удержать», - отметила главный санитарный врач области.

«Не хотелось бы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры. Все мероприятия, которые осуществляются в регионе, должны продолжаться, чтобы не отступать назад», - добавила Зубарева.

Руководитель управления посетовала, что не все предприятия в регионе следуют рекомендациям Роспотребнадзора и оперативного штаба. Это касается и соблюдения социальной дистанции, и обязательного ношения масок. Масочный режим, по словам руководителя профильного ведомства, пришел в Волгоградскую область надолго.

По поводу продления режима самоизоляции Зубарева ситуацию не прояснила. «Нужно дождаться решения оперативного штаба», - заключила главный санитарный врач области.



