Здравоохранение 15.06.2020 14:09
0
15.06.2020 14:09
В Волгоградской области прослеживается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации с наметившимся снижением. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева, сообщает ИА «Высота 102». «Но стабилизация такая хрупкая. От нас зависит, сможем ли мы ее удержать», - отметила главный санитарный врач области.
«Не хотелось бы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры. Все мероприятия, которые осуществляются в регионе, должны продолжаться, чтобы не отступать назад», - добавила Зубарева.
Руководитель управления посетовала, что не все предприятия в регионе следуют рекомендациям Роспотребнадзора и оперативного штаба. Это касается и соблюдения социальной дистанции, и обязательного ношения масок. Масочный режим, по словам руководителя профильного ведомства, пришел в Волгоградскую область надолго.
По поводу продления режима самоизоляции Зубарева ситуацию не прояснила. «Нужно дождаться решения оперативного штаба», - заключила главный санитарный врач области.
Реклама
Антитела к коронавирусу имеют 3% обследованных жителей Волгоградской области15.06.2020 13:35
Здравоохранение 15.06.2020 13:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человек15.06.2020 11:57
Здравоохранение 15.06.2020 11:57
РУСАЛ открыл в Гвинее современный многофункциональный медицинский центр15.06.2020 11:20
Здравоохранение 15.06.2020 11:20
Оперштаб Волгоградской области подумает над продлением режима самоизоляции15.06.2020 10:58
Здравоохранение 15.06.2020 10:58
Летний зной не ускорил выздоровление больных с COVID-19 в Волгоградской области14.06.2020 16:05
Здравоохранение 14.06.2020 16:05
Жертвами коронавируса в Волгоградской области стали двое мужчин13.06.2020 12:46
Здравоохранение 13.06.2020 12:46
В Волгограде не верящий в пандемию депутат заразился коронавирусом11.06.2020 20:40
Здравоохранение 11.06.2020 20:40
Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагноз11.06.2020 15:56
Здравоохранение 11.06.2020 15:56
В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителами11.06.2020 14:16
Здравоохранение 11.06.2020 14:16
В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человека11.06.2020 11:48
Здравоохранение 11.06.2020 11:48
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавируса10.06.2020 21:14
Здравоохранение 10.06.2020 21:14
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитом09.06.2020 15:17
Здравоохранение 09.06.2020 15:17
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителами09.06.2020 14:41
Здравоохранение 09.06.2020 14:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человека09.06.2020 11:45
Здравоохранение 09.06.2020 11:45
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудников09.06.2020 09:36
Здравоохранение 09.06.2020 09:36
Реклама