Зампредседателя облздрава Николай Алимов добавил, что ИФА-диагностику прошла небольшая часть населения региона. В частности, выборочно на антитела проверяют медиков, которые работают не в инфекционных стационарах. В рамках обязательного медицинского страхования тестирование не проводится. В Волгограде такие услуги на платной основе оказывают частные клиники.

"Сейчас начато обследование граждан на обнаружение иммуноглобулина человека. Это ориентировочный, не диагностический метод, но он уже применяется", - пояснила главный санитарный врач области.