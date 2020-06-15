Здравоохранение 15.06.2020 13:35
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15.06.2020 13:35
3% жителей Волгоградской области, которые уже прошли ИФА-диагностику, имеют антитела к коронавирусу. Об этом сегодня на брифинге заявила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева, сообщает ИА "Высота 102".
"Сейчас начато обследование граждан на обнаружение иммуноглобулина человека. Это ориентировочный, не диагностический метод, но он уже применяется", - пояснила главный санитарный врач области.
Зампредседателя облздрава Николай Алимов добавил, что ИФА-диагностику прошла небольшая часть населения региона. В частности, выборочно на антитела проверяют медиков, которые работают не в инфекционных стационарах. В рамках обязательного медицинского страхования тестирование не проводится. В Волгограде такие услуги на платной основе оказывают частные клиники.
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